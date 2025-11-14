Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, barajlarda su kıtlığının yaşanması üzerine, vatandaşlara günlük su tüketiminin azaltılması ve gereksiz kullanımın önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

"Suyu tasarruflu kullanalım"

Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin sözleri şöyle: "Suyu korumak, geleceğimizi korumaktır. Susuzluğa karşı yaşamımızın her alanında bireysel önlemler alabiliriz. Yenimahalle Belediyesi olarak bu konuda tüm birimlerimizle gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan da konuya hassasiyetle yaklaşmalarını, suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum." şeklinde konuştu.