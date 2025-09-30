Türk dünyasının dünyaca ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un ölümsüz eseri “Cemile”, ilk kez Ortak Türk Alfabesi ile basıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde düzenlenen tanıtım toplantısı, MHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, kültürün milletleri ayakta tutan en büyük güç olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türk milleti, tarih boyunca kültürel değerlerine sahip çıkarak varlığını korumuştur. Destanları, sanat eserleri ve edebiyatı ile geleceğe yürümüştür. Bugün bu büyük miras, Türk Devletleri Teşkilatı ile daha da kurumsallaşmıştır. Ortak Türk Alfabesi ile yayımlanan ‘Cemile’, artık yalnızca bir eser değil; milletimizi aynı duygularda, aynı satırlarda buluşturan bir kültür köprüsü, geleceğe uzanan bir birlik meşalesidir.”

“Cemile, Türk Dünyasının Ortak Ruhunu Yansıtıyor”

Prof. Dr. Topsakal, Ortak Türk Alfabesi’nin sadece bir yazı sistemi değil, aynı zamanda yüzyılı aşan bir kültürel idealin somutlaşmış hali olduğunu vurguladı. Topsakal, “‘Cemile’, yalnızca Kırgız edebiyatının değil; bütün Türk dünyasının ortak ruhunu yansıtan bir başyapıttır. Ortak Türk Alfabesi ile yayımlanması, Türk halklarının birlikte hissettiği ve ortak geleceğe yürüdüğü tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi.

Ayrıca eserin hem Türkiye Türkçesi hem de Kırgız Türkçesi ile Ortak Türk Alfabesi kullanılarak yayımlanmasının, genç nesillerin ortak bir yazı üzerinden birbirini daha iyi anlamasına, kimlik bilincinin güçlenmesine ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

“Ulu Bozkırın Ruhu” Sergisi 3 Kasım’da Açılıyor

Prof. Dr. Topsakal, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde gerçekleştirilecek olan “Ulu Bozkırın Ruhu – Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov’u Anıyor” adlı uluslararası resim sergisini tanıttı.

Sergi, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00’da İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde açılacak ve 9 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Topsakal, “Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil; Türk dünyasının ortak değerlerinin sanatla buluştuğu bir kültür şölenidir. Seçkin ressamlarımız Aytmatov’un felsefesini tuvale yansıtarak ‘Ulu Bozkırın Ruhu’nu yeniden yaşatacak” ifadelerini kullandı.