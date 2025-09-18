OGM Pictures’ın yeni film projesi Yaz Evinin başrol oyuncuları belli oldu. Son olarak Zeytin Ağacı filmiyle dikkat çeken Erdem Tepegöz’ün yöneteceği yapım, Amazon Prime için çekilecek.

Anne-Kız Hikâyesi Ekrana Taşınıyor

Yaz Evi, genç kuşağın başarılı oyuncularından Mina Demirtaş, Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran’ı bir araya getirecek. Film, etkileyici bir anne-kız hikâyesini konu alıyor ve önümüzdeki ay sete çıkması planlanıyor.

Filmde, genç Selin karakterine Mina Demirtaş hayat verirken, annesi Zeynep’in gençlik yıllarına Derya Pınar Ak can verecek. Onur Seyit Yaran ise yapımda Sinan rolünü üstlenecek.