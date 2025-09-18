Etimesgut Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dolu dolu bir program hazırladı. Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle daha hareketli ve daha sağlıklı nesiller olması için düğmeye basan Etimesgut Belediyesi, birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşları coşturacak.

"Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Etimesgut’un yolculuğu"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bisiklet sürerek başlattık! Sevgili hemşehrilerim, bugün pedal çevirerek çıktığımız bu yolculuk sadece bir sürüş değil; daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Etimesgut’un yolculuğu. Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca hep birlikte; Trafik eğitimlerinden zumba etkinliklerine, Sağlıklı yaşam yürüyüşlerinden engelsiz spor faaliyetlerine kadar dopdolu bir programla buluşacağız. En önemli çağrım ise 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü! O gün gelin, arabalarımızı evde bırakalım. Etimesgut’un sokaklarını çocuklara, bisikletlere, yürüyüşlere bırakalım. Geribasslarımızla, toplu taşımayla ulaşım sağlayalım. Sokaklarda özgürce nefes alalım. Etimesgut’u sadece binalarla değil; sağlıklı yaşamla, temiz çevreyle ve dayanışmayla büyütelim. Birlikte pedal çevirelim, birlikte yürüyelim, birlikte geleceğe daha güçlü adımlar atalım." şeklinde konuştu.