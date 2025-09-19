Oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatında önemli bir adım atıyor. Üç yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile evlilik kararı alan Çelikkol’un nikâh masasına oturacağı öğrenildi.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre çift, cumartesi günü düzenlenecek sade bir törenle evlenecek. Düğüne aileleri ve yakın dostlarının katılması bekleniyor.

İbrahim Çelikkol, uzun süredir magazin gündeminde özel hayatıyla da konuşuluyordu. Çelikkol ve Yarcan’ın mutlu birlikteliği nikâhla taçlanacak.