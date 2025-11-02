senaryosu İsa Yıldız imzası taşıyan, Cinapex yapımı dizide Şifanur Gül’ün partneri Emre Kıvılcım oldu.

Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca’nın oturduğu dizide, başarılı oyuncu Emre Kıvılcım Birleşmiş Milletler adına görev yapan Oğuz karakterine hayat verecek. Dizi, kasım ayının ortasında sete çıkacak.

FİLİSTİN’E UZANAN HAYAT YOLCULUĞU

Senaryo ekibinde Uhud Tekin, Abdusselam Durmaz ve M. Ali Çakmak Ülkü’nün yer aldığı dizide Melisa (Şifanur Gül), hayatı boyunca New York’ta annesi Fulya ve babası sandığı Amerikalı John ile yaşamıştır. Babasının ölümünün ardından annesinden gerçek babasının Filistin’in El Halil kentinde başhekim olan Ahmed Musa olduğunu öğrenir.

Köklerini bulmak için Filistin’e giden Melisa’nın hayatı, bu yolculukla birlikte bambaşka bir yöne evrilir. “Sumud” kelimesi, yıkıma, işgale ve ihanete rağmen ayakta kalmak ve kök salmak anlamını taşıyor.