Ticaret Bakanı, bakanlık olarak ekonomiyi ve vatandaşların ekonomik refahını olumsuz etkileyecek iç piyasa dengesizliklerine karşı etkin denetim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. 2025 yılı Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, özellikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi haksız ticaret uygulamalarına karşı 371 bin 525 firma denetlenmiş, 23,2 milyon ürün incelenmiştir. Sonuç olarak, 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Sektör Bazlı Denetim Raporu

Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimleri : 2025 yılında otomotiv, inşaat, kuyum ve emlak sektörlerinde yapılan denetimler, 290 milyon TL'nin üzerinde para cezası uygulanmasına yol açtı. Bu denetimlerde, özellikle otomotiv sektöründeki fiyat manipülasyonlarına karşı 47 milyon TL idari para cezası kesilmiştir.

Tüketici Hakları ve Sözleşmeler: Bakanlık, vatandaşların haklarını korumak adına, tüketiciye yönelik yanlış ve yanıltıcı reklamlar, sözleşmelerdeki usulsüzlükler ve haksız ticari uygulamalarla mücadele etmeye devam ediyor. 2025 yılı boyunca 85 milyon tüketiciye yönelik denetimler yapılmış, bu denetimlerde 387 milyon TL idari para cezası kesilmiştir.

Bakanlık’tan Yeni Yıl Hedefleri

Bakanlık, 2025 yılının geri kalanında da denetim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürecek. Hedef, iç piyasa dengesizliklerini ortadan kaldırarak, tüketicilerin güvenli ve adil bir ticaret ortamında alışveriş yapmalarını sağlamak.

Denetim Sayıları ve Sektörel Gelişmeler

Bakanlık, 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen 27 bin 249 firma denetiminde, 2,4 milyon ürün incelenmiş ve yaklaşık 58 bin firmaya toplamda 755 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerle, İstanbul'da 140 bin üründe aksaklık tespit edilmiştir.