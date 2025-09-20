Sheraton Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, Ankara Güven Hastanesi Bilim Kurulu Başkanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cesur, uzman akademisyenler, hekimler ve sağlık profesyonelleri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda, yaşam kalitesi, robotik cerrahi, obezite, hemşirelik, yapay zekâ destekli tanı ve tedavi başlıkları altında sağlıkta dijital dönüşüm, geleceğe yön veren yenilikler ve disiplinler arası iş birlikleri ele alınacak. Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci programa video mesaj gönderdi.

‘GÜVEN SAĞLIK GRUBU’NUN 50’NCİ YILINI KUTLUYORUM’

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu programa video konferans ile katılım sağladı. Bakan Memişoğlu, konuşmasında, “İdealist insanlar rahmetli Aysun-Ahmet Küçükel’in kurduğu hastanede kardeşim gibi gördüğüm arkadaşlarımın şimdi yönettiği etik değerleri olan Türkiye’nin ilk hastanelerinden bir tanesi 1975’ten beri hizmet veren Güven Sağlık Grubu’nun 50’nci yılını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Orada olamadığım için çok üzgünüm ama canlı video bağlantısı katıldım. Çok teşekkür ediyorum. En iyi şekilde hizmet eden bütün camianın 50’nci yılını kutluyorum” dedi.

‘ANKARA’DA 2’NCİ KLİNİK OTELİ AÇACAĞIZ’

Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel, burada yaptığı konuşmada, “İkinci 50 yıla hazırlanıyoruz. Kampüsümüzü ve hastanemizi büyütmek ve çoklamak için kollarımızı sıvadık. Önümüzdeki sene başlıyoruz. İzmir Urla’da Yaşlı Bakım ve Longevity projemize başlıyoruz. Ankara’da 2’nci Klinik Oteli açacağız. Çok kıymetli Ufuk Üniversitesi’ne aktarmaya başladığımız tecrübemiz ve kaynaklarımızla genç hekim ve sağlık çalışanlarının eğitimine katkı sunacağız. Dijitalleşme yolculuğumuz, inovasyonlarımız devam edecek. Kuruluşumuzdan bugüne Türkiye’nin her köşesindeki vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Son on yılda özellikli ve nitelikli hizmetleri dünyanın her köşesine şifa dağıtıyoruz. Sadece kurumumuz için değil, Türk sağlık sisteminin hep daha ileriye gitmesi için kafa yoruyor ve bunu cesaretle bütün makamlarla paylaşıyoruz. Vakfımızla uluslararası projelere imza atıyor, memleketin zor zamanlarında merhem oluyoruz. Vakfımız var olma, devam etme yapıtaşımız” diye konuştu.

‘35-54 YAŞ ARASI KADINLARDA KALP HASTALIKLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR’

Güven Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Durakoğlugil de konuşmasında, “Bugün Güven Hastanesi'nin kuruluşunun 50’nci yıl dönümünü bilimsel bir ortamda, Güven Tıp Günü’nde kutluyoruz. Ben de kadınlarda kalp hastalıklarıyla ilgili bir güncelleme, bir konuşma yapacağım. Farklı branşlarda farklı konuşmalar yapacağız. Kardiyoloji olarak görüntülemede, girişimsel tedavilerde ve kadın hastalıklarında güncellemelerden bahsedeceğiz. Onun dışında robotik cerrahi, obezite, hemşirelik oturumları gibi farklı branşlarda aslında güncel gelişmelere değineceğiz. Açıkçası yıllar önce kadınlar sanki kalp hastası olmaz gibi bir beklenti, bir düşünce vardı. Ancak bu son derece yanlış. Kadınlarda da dünyada en önde gelen ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Özellikle son yıllarda 35-54 yaş arası kadınlarda kalp hastalıklarında ciddi bir artış var. Ve kadınlara kondurulamadığı için de hastalığın tanı alması da ve tedavi edilmesi de geç kalınabiliyor. O yüzden bu bilgilendirme toplum için önemli ve önemli bir sağlık problemi haline gelmek üzere. Aslında önemli olan, biz hasta odaklı bir hastaneyiz. Ancak hasta odaklı olurken cinsiyette de dikkatli davranıp cinsiyete özel risk faktörlerini ve değişkenleri de analiz edebilecek beceride ve yetenekli bir grup olması. Güven Sağlık Grubu da bunu sağlayacak özelliktedir” dedi.

‘TOPLUMUN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İNDE KİLO SORUNU VAR’

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Sönmez ise “Bugün Güven Sağlık Grubu’nun 50’nci yıl kutlaması kapsamında aslında en kıymetli, en önemli temanın altını çizmeye karar verdik. Türkiye için de sağlıklı yaşam ve obezite gerçekten çok önemli bir sorun. Her 3 yetişkinden 1’ini ilgilendiren bir obezite sorunumuz var. Ve genel olarak ilişkin toplumun yaklaşık yüzde 70'inde kilo sorunu var. Bugün konuştuğumuz bütün klinik hastalıkların çözümü obezitenin çözümüyle ilgili. Buna kanser, koroner arter hastalığı, astım, eklem rahatsızlıkları, tabii ki en başta diyabet, depresyon aklınıza ne gelirse obezite ile ilişkisi var. Dolayısıyla bugün obeziteyi konuşmaya, sağlıklı yaşamı konuşmaya bu nedenle karar verdik. Çocukluk obezitesi üzerinden konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Yine obezitenin genetik kaynaklarını çözmekle ilgili, genetik nedenlerini ortadan kaldırmakla ilgili. Yeni fikirler için konuşacağız. Ve tabii gün boyu sağlıklı yaşamı konuşuyoruz. Bugün o açıdan önemli ve bilgilendirici bir gün olacak. Obezite genel olarak önemli bir sorun. Çocukluk çağından itibaren ele alınması, hatta anne karnından itibaren ele alınması gereken önemli bir sorun. Obeziteyi ortadan kaldırmak, ona engel olabilmek için sebeplerini ortaya koymalı. Ve obeziteye neden olan ortamı rehabilite etmeliyiz. İşin doğrusu ne yazık ki Türkiye'de hepimize sağlıksız mesajlar aşılayan bir çevrenin içerisinde yaşıyoruz. Bu çevreyi ortadan kaldırırsak hem çocukluk çağı obezitesini hem erişkin obezitesini ortadan kaldırabiliriz” diye konuştu.