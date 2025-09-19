EBRU APALAK

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öğretmen Sendikası, Tekin’in 17 Eylül 2025’te bir okul ziyareti sırasında atanamayan ve özel sektörde çalışan öğretmenlere ilişkin öğrencilere söylediği “Onlar bizim sınavlarımızda başarılı olamıyor, gidip merdiven altı kurslar açıyorlar” sözleri nedeniyle Tekin’den şikâyetçi oldu. Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” (md. 125), “Nefret ve Ayrımcılık” (md. 122), “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” (md. 216) ve “Görevi kötüye kullanma” (md. 257) suçlarından dava açtı. Bakan’ın öğretmenleri “küçük düşürdüğünü” şöyle öne sürdü:

“Özel öğretim kurumlarında çalışan, işsiz kalan, mülakatlarda hakkı gasp edilen yüzbinlerce öğretmenin sorunlarını çözmesi gereken, muhatap olan Millî Eğitim Bakanı çözümün aksine atanmayan öğretmenlere hakaret etmekte, toplum önünde küçük düşürmekte ve toplum tarafından öğretmenlere yönelik kin ve nefreti körüklemektedir.”

“ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPAN 100 BİN KİŞİ DE ATANMAYAN ÖĞRETMEN”

Sendika, öğretmenlerin atanmamasının nedeninin “başarısızlık” değil, atama sayılarının düşüklüğü olduğunu belirtti. Devlet okullarında yaklaşık 100 bin ücretli öğretmenin çalıştığına “Bunlar da atanmayan öğretmenlerdir” diyerek dikkat çekti. Tekin’in ücretli öğretmenlik yapan öğretmenleri “sınavda başarısız kabul ettiğini” ve “devlet okullarıyla merdiven altı kurumları eş tuttuğunu” kaydetti.

Tekin’in 12 Temmuz 2023’te bir TV kanalında katıldığı programda söylediği “Kurslardaki öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, herhangi bir sınava girip başarılı olmuş değiller. Benim öğretmenimin girdiği KPSS sınavında başarılı olamadığı için orada öğretmenlik yapıyor” sözlerini hatırlattı. Sendika, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu anımsatarak, kurslarda çalışan öğretmenlerin de Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) personeli olduğunu belirtti.

“MEB VE YUSUF TEKİN’İN ASLİ SORUMLULUĞUDUR”

Sendika, MEB’in kurumları denetleme ve yaptırım uygulama sorumluluğunun altını çizdi:

“Bu merdiven altı kurumları liyakatle denetlemek, MEB’in hazırladığı kaynaklar dışındaki kaynakları kullanan kurumlara, gerekli yaptırımları uygulamak bizzat MEB’in ve onun başındaki Yusuf Tekin’in asli sorumluluğudur ancak Yusuf Tekin, kamera ve mikrofonları gördüğü her yerde suçu hak arayan öğretmenler üzerine atarak günah çıkarmaya çalışmaktadır.”