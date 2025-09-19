CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Trump’ın oğlu üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ayarlamak için “300 Boeing siparişi” teklif ettiğini ileri sürdü.

Özgür Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Erdoğan, Trump’ın oğluna diyor ki; ‘bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar.”

Konuya ilişkin iktidar cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.