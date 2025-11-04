ABD’de CNN’in bağımsız araştırma şirketi SSRS’ye yaptırdığı son ankete göre, halkın eski Başkan Donald Trump’a desteği belirgin şekilde azaldı. Trump’ın görev onay oranı yüzde 37’ye düşerken, olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 63’e yükseldi.
Trump’a Destek Son Aylarda Geriliyor
CNN tarafından yayımlanan ankette, katılımcıların yalnızca yüzde 37’si Trump’ın başkanlık performansını onayladığını, yüzde 63’ü ise olumsuz değerlendirdiğini belirtti.
Bu sonuçlar, aynı şirketin önceki anketinde ölçülen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına kıyasla dikkat çekici bir düşüşe işaret etti.
Genç ve Düşük Gelirli Seçmenlerde Destek Azaldı
Ankete göre Trump’a destek oranı, özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında belirgin biçimde geriledi.
Uzmanlar, bu düşüşün seçim sürecinde Trump’ın seçmen tabanında önemli bir zayıflamaya işaret ettiğini belirtiyor.
Kongre Baskını Dönemindeki Seviyelere Yaklaştı
CNN’in kamuoyu yoklaması, Trump’ın onay oranının 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrasındaki yüzde 34’lük en düşük seviyeye yaklaştığını da ortaya koydu.
Anket sonuçlarına göre Trump’a destek, mart ayında yüzde 45, nisanda yüzde 41, şubat ortasında ise yüzde 47 seviyesindeydi.
Kaynak: AA