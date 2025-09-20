A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma, Filipinler’in başkenti Manila’daki Mall of Asia Arena Pasay City salonunda oynandı. Milliler, ilk seti kaybetmesine rağmen sonraki üç seti kazanarak galibiyete ulaştı.

Set Sonuçları:

Set 1: Türkiye 27-29 Hollanda

Set 2: Türkiye 25-23 Hollanda

Set 3: Türkiye 25-16 Hollanda

Set 4: Türkiye 25-19 Hollanda

Çeyrek finalde Filenin Efeleri, Polonya–Kanada eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.