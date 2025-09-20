Fenerbahçe’nin Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilen genel kurul, açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanlığı için üyelerin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi. Toplantının ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu üyelerin oyuna sunulacak. Mevcut yönetim, 01.03.2024 – 31.05.2024 ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönemleri ayrı ayrı ibra edilecek.

Fethi Pekin: “Fenerbahçe Sadece Bir Spor Kulübü Değil, Bir Milletin Dik Duruşunun Sembolüdür”

Açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kulübün sahada ve masada yaşadığı zorluklara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe’nin kaderine yön vermek için toplandık. Bu yalnızca yönetim değişikliği değil, bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, bir milletin dik duruşunun ve azminin sembolüdür. Ve bu sembolü zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”

Pekin, üyeleri birlik ve beraberlik mesajı vermeye çağırdı:

“Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe’dir. Kaptanı tarihimizdir, rotası zaferlerle dolu yarınlardır.”

Şekip Mosturoğlu: “Yapılacak Seçimler ve Kullanılacak Oylar Bu Kulübün Namusudur”

Divan Başkanlığı görevini yürüten Şekip Mosturoğlu, toplantıda tarafsızlık ve adalet vurgusu yaptı:

“Burada bulunan her üyenin söz hakkı vardır ve her oyun eşit değerde olduğu gerçeği toplantımızın temelini oluşturuyor. Yapılacak seçimler ve kullanılacak oylar bu kulübün namusudur. Tüm kararlılıkla adaletli bir seçimin olması için çaba harcayacağız.”

Mosturoğlu, Fenerbahçe’nin sadece sportif başarılarla değil, ilkeleri ve duruşuyla da ölçüldüğünü vurguladı.