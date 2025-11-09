Kent yönetiminde çocukların söz sahibi olmasına imkân tanıyan ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi, 30. dönem çalışmalarına mazbata töreniyle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, yeni dönem Çocuk Meclisi üyeleri mazbatalarını aldı. Bu yılki törene Edirne Çocuk Meclisi üyeleri de konuk olarak katılarak çocukların dayanışmasına destek verdi.

“ÇOCUKLAR GELECEĞE IŞIK TUTUYOR”

Konuşmasına Edirne’den gelen misafir çocuklara “Hoş geldiniz” diyerek başlayan Başkan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bugün burada bir nöbet değişimi gerçekleştiriyoruz. Daha önce görev yapan arkadaşlarımızın yerini yeni meclis üyeleri aldı. Çocuklarımız hem kendi haklarını öğreniyor hem de diğer çocukların bilinçlenmesi için çalışıyor. Aynı zamanda kentte yaşayan önemli bireyler olarak geleceğe ışık tutuyor, biz yöneticilere de rehberlik ediyorlar. Bizler de onların taleplerine ve ihtiyaçlarına göre çözüm üretmeye gayret ediyoruz.”

“SORUMLULUK ALAN HER BİRİNİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Yavaş, konuşmasının sonunda yeni dönemde görev üstlenen tüm Çocuk Meclisi üyelerini kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşta böylesine anlamlı bir sorumluluk üstlendiğiniz için her birinizle gurur duyuyorum. Önceki dönem görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni meclis üyelerimize başarılar diliyorum.”

Tören, Başkan Mansur Yavaş’ın çocuklara mazbatalarını takdim etmesiyle sona erdi.