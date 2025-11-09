Yenimahalle Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara eğlenceli bir tatil yaşatmak amacıyla geleneksel tiyatro festivalini başlattı. Festivalin açılışı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Sihirli Kütüphane” adlı oyunla yapıldı.

Eğlence dolu atmosferiyle çocukların büyük beğenisini kazanan oyuna Yenimahalleli minikler aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi. Yağmurdan korunmak için kütüphaneye sığınan Leyla’nın, Pedya ve kütüphane müdürü Bay Enkiklios ile birlikte kaybolan kitapları bulmak için çıktığı maceranın anlatıldığı “Sihirli Kütüphane” oyunu, küçük izleyicilere hem keyifli hem de öğretici anlar yaşattı.

“Çocukların sanatla büyümesi için çalışıyoruz”

Festivalin ilk gününde çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tiyatro gösterimi öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl ara tatillerde çocuklarımızın sanata ilgi duyması, tiyatroyu sevmesi ve tatillerini verimli geçirmeleri için çocuk tiyatroları düzenliyoruz. Türkiye’nin en iyi sanatçılarını ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yenimahalle, Cumhuriyetin ve kültürün ilçesidir. Çocuklarımızın sanatla büyüyen, donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımıza iyi seyirler diliyorum.”

Festival ara tatil boyunca sürecek

Her yıl binlerce çocuğu farklı oyunlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi Çocuk Tiyatroları Festivali, 9 Kasım Pazar günü “Alice Harikalar Diyarında” ve 16 Kasım Pazar günü “Peter Pan” oyunlarıyla devam edecek. Her iki oyun da saat 13.00 ve 15.00’te Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro sever aileler için salon kapıları gösterimlerden 1 saat önce açılacak ve girişlerde davetiye zorunluluğu aranmayacak. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde oyunların süresi yaklaşık 40 dakika olacak.