Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve Cumhuriyet’in temel değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl da kapsamlı bir anma programı hazırladı.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER, SAHNEDE LİRİK ANLATI, SİNEMADA “VEDA” FİLMİ

Atatürk’ün yaşamı, düşünceleri ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin ele alınacağı etkinlikler kapsamında; 10 Kasım Pazartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi’nde 13.00-17.00 saatleri arasında “Atatürk Temalı Çocuk Atölyeleri” düzenlenecek. Aynı gün saat 20.00’de ise “Son 11 Ay” adlı lirik anlatı sanatseverlerle buluşacak.

Anma programı, 11 Kasım Salı günü saat 14.00’te izleyicilerin beğenisini kazanan “Veda” filminin gösterimiyle devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatmak ve 10 Kasım’ın anlamını paylaşmak amacıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii ile Kocatepe Camii’nde vatandaşlara lokma ikramında bulunacak.