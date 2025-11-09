Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev, kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi’nin açılış müjdesini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu.

Bakan Ersoy, açıklamasında, “Ata’mızın vefatının 87’nci yıl dönümünde, onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Selanik’teki evin, Türk–Yunan dostluğunun simgesi olduğunu belirten Ersoy, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk–Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi’ni, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz” dedi.

Ersoy, Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde ziyaretçilere tarih ve kültürel mirasın aktarılacağını vurguladı. Bakan, “Artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

Bir nar ağacının gölgesinde hatıralar yeniden canlanıyor!



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz.



Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun…