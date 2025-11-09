Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü törenlerine katılımının ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze’ye insani yardım konusunun önemine dikkat çekerek, “Gazze'nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok önemli. Bu mesele sadece bir yardım konusu değil, aynı zamanda bir insanlık meselesidir. Bunu yakın takipte sürdürüyoruz” dedi.

Azerbaycan ile ilişkilerin her alanda güçlendiğine vurgu yapan Erdoğan, 44 günlük Karabağ Savaşı sırasında Türkiye’nin desteğini hatırlattı: “Türk SİHA’ları, mühendislerimizin alın teriyle üretilen sistemler, Türk aklının ve cesaretinin sembolü haline geldi. Zafer sonrasında bölgede barış rüzgarları esiyor. Türkiye olarak Azerbaycan ile senkronize şekilde Ermenistan ile normalleşme sürecini yürütüyoruz.”

Karabağ’daki yeniden imar ve rehabilitasyon çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Yollar, tüneller, tarım projeleri ve evler, Karabağ’ın dört bir yanında yükseliyor. Bu süreçte Azerbaycan’a gereken katkıyı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye yardımların ulaştırılmasında yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Erdoğan, “Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu söz yerine getirilmiyor. Biz, milletimizin emanetlerini Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz” dedi. Ayrıca gıda, ilaç, barınma malzemeleri, sağlık ekipmanları ve hijyen ürünlerinin sevklerinin devam ettiğini belirtti.

Suriye’deki geri dönüşler ve konut projeleri hakkında Erdoğan, “2016’dan itibaren Suriye’ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze’ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

Sudan’daki iç savaş ve yaşanan insani kriz konusunda da konuşan Erdoğan, “Yaşananlar insanlığın vicdanını kanatıyor. Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan’ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi ve hava gücü yatırımlarına dair de konuşan Erdoğan, F-16, F-35 ve Eurofighter projelerindeki gelişmeleri aktardı: “Eurofighter konusunda İngiltere ve Almanya ile olumlu adımlar attık. F-35’lerle güçlü bir imkana sahip olmayı temenni ediyoruz.”

Aile kurumuna ve nüfus artışına dair mesajlar veren Erdoğan, “Aile, medeniyetimizin köküdür ve bizi biz yapan en kutsal müessesedir. Aile kurumu güçlü olan kuvvet kazanır. Nüfus artış hızımızı artırmalıyız; en az 3 çocuk hedefi ile geleceğe daha güçlü yürüyeceğiz” dedi.

Erdoğan ayrıca, Pakistan-Afganistan gerilimine ilişkin Türkiye’nin arabuluculuk rolünü sürdürdüğünü belirterek, ilgili Bakan ve MİT Başkanının üçlü ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.