1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelinden gelen gençler, Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Dernek Başkanı Rıfat Perahya önderliğindeki kortej, Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye çelenk sundu. Ziyaretin ardından heyet, Anıtkabir Komutanı Piyade Albay Zekeriya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, Fenerbahçe ile Atatürk arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Milyonlarca Fenerbahçeli, Atatürk ilke ve inkılaplarının güvencesi ve yılmaz takipçisidir. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da Ata’mızın huzuruna çıkarak Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığımızı ve Fenerbahçe’nin Atatürk’ün izinden giden bir kulüp olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.”

Ziyarette, Fenerbahçeli gençlerin Atatürk’e olan bağlılığı ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.