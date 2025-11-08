Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatma ve Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlara yönelik barınma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunan merkez, hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

“Hayvan Hakları İçin Gerekli Tüm Gayreti Gösteriyoruz”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, hayvan hakları konusunda titizlikle çalıştıklarını belirtti:

“Günün koşullarına ve standartlarına uygun yaptığımız son çalışmalarla hayvan hakları konusunda gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz.”

Merkezde görev yapan personele teşekkür eden Büyükkılıç, veteriner ekiplerin her türlü cerrahi müdahaleyi gerçekleştirebilecek donanıma sahip olduğunu vurguladı.

“Veteriner hekimlerimiz gerekli cerrahi müdahaleleri yapmakta, her türlü ameliyathane ortamı burada mevcut. İlçelerimizden getirilen sahipsiz hayvanları barınağımızda güvenli şekilde barındırıyoruz.”

Pınarbaşı’nda Yeni Hayvan Barınağı Açılıyor

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Pınarbaşı bölgesinde yapımı süren açık hayvan barınağında çalışmaların bitme aşamasına geldiğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve yeniden doğal ortamlarına kazandırılması amacıyla kent genelinde rehabilitasyon ve bakım projelerini sürdürüyor.