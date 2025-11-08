Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansı projelerinin açılış törenine katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Kacır, Türkiye genelinde kapsayıcı kalkınma hedeflerinin sürdüğünü vurguladı.

Bakan Kacır, 12 projenin toplam yatırım tutarının 575 milyon lira olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 23 yıl öncesine kadar ulaşılamaz zannedilen hedefleri kararlılıkla gerçekleştirdik. Anadolu’nun dört bir yanını eser ve hizmetlerle adeta nakış gibi işledik.” dedi.

Kacır, “Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ili ihya edecek şekilde çizmeye devam edeceğiz.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Ağrı’ya 25,7 Milyar Liralık Yatırım ve 6 Bin İstihdam

Bakan Kacır, son 23 yılda Ağrı’nın sanayi altyapısına önemli destekler sağlandığını belirtti:

“Ağrı Organize Sanayi Bölgesi altyapı projelerine 355 milyon lira finansman sağladık. KOBİ’lerimize KOSGEB aracılığıyla 421 milyon lira destek verdik. Yatırım teşvik sistemimizle 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam oluşturduk.”

Yeni teşvik sistemi kapsamında Ağrı’da istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının 12 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Kacır, OSB’lerde yapılan yatırımlar için bu sürenin 14 yıla kadar çıkacağını söyledi.

Kacır, ayrıca yatırım kredilerinde 24 milyon liraya kadar finansman desteği, %30 kurumlar vergisi indirimi ve KDV ile gümrük vergisi muafiyeti sağlandığını ifade etti.

Turizm ve Tarımda Yeni Dönem

Ağrı’nın Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Diyadin termal kaynakları ve Balık Gölü gibi doğal zenginliklerine dikkat çeken Bakan Kacır, turizm gelirlerini artırmak için yeni yatırımların hayata geçirileceğini söyledi.

“İlimize artan ziyaretçilere hizmet verecek nitelikli konaklama tesisleri kazandırarak Ağrı’nın turizm gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Entegre et ve süt yatırımlarıyla üretimden pazarlamaya kadar güçlü bir değer zinciri kuracağız.”

Kacır, küçükbaş hayvancılıktaki potansiyeli değerlendirmek üzere yün ve yapağı işleme tesisleri kurulacağını, böylece istihdamın ve katma değerin artırılacağını kaydetti.

Gençlere ve Kadınlara Yeni Fırsatlar

Bakan Kacır, Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla 226 projeye 535 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi üzerinden 85 projeye 524 milyon lira kaynak sağlandığını bildirdi.

Ağrı’da sanayi, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında 12 yeni proje devreye alınırken, 10 modern kütüphane, 4 mesleki teknik lise atölyesi ve tarım parkı kurulumu gerçekleştirildi.

Kacır, ayrıca Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin ilçelerinde kurulan tekstil atölyeleriyle 450 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, “Bu atölyeler geçtiğimiz yıl 10 milyon dolar ihracata imza attı.” dedi.

“Ağrılı Gençlerimizi Milli Teknoloji Hamlesine Dahil Ediyoruz”

Gençlere yönelik teknoloji yatırımlarına da değinen Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerin geleceğin teknoloji yıldızları olarak yetiştirildiğini söyledi.

“Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası bilim yarışmalarına hazırlıyoruz.”

Konuşmasının sonunda Kacır, “Artık terörün tüm izlerini silerek Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa etme vakti.” ifadelerini kullandı.