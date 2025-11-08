Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 82 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus topraklarına gece boyunca İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, “Geceden saat 09.00’a kadar tespit edilen 82 İHA, Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildi.” ifadeleri yer aldı.

Saratov ve Vologda’da hasar oluştu

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, vurulan bir İHA'nın parçalarının Saratov kentinde çok katlı bir binaya zarar verdiğini belirtti.

Busargin, “Olayda iki kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor.” dedi.

Vologda Bölge Valisi Georgiy Filimonov ise Belozyorskaya trafo merkezinde İHA saldırısı sonucu patlamalar meydana geldiğini, ancak elektrik kesintisi yaşanmadığını ve can kaybı olmadığını ifade etti.

Rusya: Kiev'in terör eylemlerine misilleme yaptık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik karşı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Kiev'in Rus sivillere yönelik terör eylemlerine karşılık olarak, Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile bu işletmeleri destekleyen gaz ve enerji altyapıları hedef alındı.” denildi.

Saldırılarda, hipersonik Kinjal füzeleri dahil olmak üzere havadan, karadan ve denizden uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Volçye yerleşim birimi Rus güçlerinin kontrolünde

Bakanlık ayrıca, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephede birçok bölgede ilerlemeye devam ettiği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün de Zaporijya bölgesindeki Uspenovka yerleşim yerinin kontrol altına alındığını açıklamıştı.