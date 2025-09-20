ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun Güney Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve “terörist örgüt” olarak tanımlanan bir gruba ait tekneye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Trump, istihbarat raporlarının teknedeki faaliyetlerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu ve Amerikan halkını zehirlemeye yönelik bir güzergâhta seyrettiğini doğruladığını kaydetti.

Uluslararası sularda tespit edilen teknede bulunan 3 kişi saldırıda hayatını kaybederken, herhangi bir ABD askerinin zarar görmediği bildirildi.

Trump, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Amerika’da fentanil, uyuşturucu ve yasa dışı ilaç satışını ve Amerikalılara yönelik şiddet ile terör eylemlerini durdurun.”

ABD Başkanı Trump’ın açıklaması, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ordunun doğrudan müdahale ettiğini ortaya koydu.