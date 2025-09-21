İlçe Başkanı Oğuz Çalış’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, İl Yönetim Kurulu Üyesi İlçe Koordinatörü Fatma Dilek Ulubay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Utlu ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Burak Kaya ile tüm kademelerde görev yapan partililer katıldı.

Partililerin yoğun bir ilgi gösterdiği Eylül ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda ilk olarak İlçe Başkanı Oğuz Çalış ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu UTLU ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Burak Kaya’nın sahada gerçekleştirdikleri proje ve faaliyetlere ilişkin bilgi verdikleri konuşmaların ardından AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay partililere hitap etti.

İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE “HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK” ELEŞTİRİSİ

CHP’lilerin kendi içlerindeki kargaşanın, kurultay kaoslarının, başkanlık krizlerinin dışında ne Ankara’yı gördüğünü ne de yetki verildikleri alanlara herhangi bir hizmet etmekle ilgili dertleri olduğunu belirten Fuat Oktay, bunların yıllardır tek yaptıkları şeyin “hiçbir şey yapmamak” olduğunu ifade etti.

MKE VE ROKETSAN’IN BULUNDUĞU İLÇENİN ULAŞIM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Roketsan ve MKE gibi dünyada ilk 100'de yer alan iki şirketin yer aldığı ilçenin Ankara merkezle ana ulaşım bağlantılarına yönelik İlçe ve Büyükşehir Belediyesinin hiçbir çalışma yapmamış olmasının “yetki verildikleri alanla ilgili vatandaşlara hizmet etme amacında olmadıklarını” bir kez daha gösterdiğini belirtti. Büyükşehir’in, İlçe Belediyesi’nin milletin buna benzer sorun ve dertleriyle dertlenmeyip kendi hizmet alanlarındaki sorunların çözümünü merkezi yönetimden beklediğini ifade etti.

“BAŞKENT VİZYON 2035” PROJESİ ANKARA’NIN DÜNYAYLA REKABET ETMESİNİ SAĞLAYACAK

Ankara Milletvekilleri olarak, Valilik, İl Başkanlığı ve ilgili bütün paydaşlarla birlikte 2035’in Ankara’sını inşa etmek için başlattıkları “BaşkentVizyon2035” projesi hakkında teşkilat mensuplarına bilgiler veren Fuat Oktay bu projenin Ankara’nın dünya başkentleriyle rekabet etmesini hedefleyen bir vizyona sahip olduğunun altını çizdi.

OKTAY: “ÜMMETİN VE MİLLETİN DERDİ İLE DE DERTLENEN BİR KADROYUZ”

Konuşmasında Filistin’de yaşanan soykırımdan da bahseden Oktay: “Gazze’de zulüm altında inleyenler ile alakalı hiçbir derdiniz olmazsa yapılanların hiçbir anlamı olmaz. Biz aslında aynı zamanda da ümmetin ve milletin derdi ile de dertlenen bir kadroyuz. Onun için de bir taraftan Elmadağ’ı geliştirmeye çalışırken bir taraftan Ankara'yı, bir taraftan Türkiye'ye geliştirmeye çalışırken bir taraftan da mazlumların derdiyle dertlenmek zorundayız.” İfadelerini kullandı.

TEŞKİLAT MENSUPLARINI DİNLEYEREK İSTİŞARELERDE BULUNDU

Eylül ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda son olarak dilek ve temenniler iletilip, soru cevap bölümü gerçekleştirildi. Teşkilat mensuplarının ilettiği bütün soru, görüş ve talepleri dikkatlice dinleyip notlar alan Fuat Oktay sorunların çözümlerine yönelik istişarelerde bulundu.

TEKNOFEST’TE KATILAN ELMADAĞ’LI GENÇLERLE GÖRÜŞTÜ

Toplantıda Teknofest kapsamında gerçekleştirilen yarışmalara katılan Gençlik Kollarındaki gençlerle de bir araya gelen Fuat Oktay onlarla sohbet edip, füze maketini imzaladı.

FUAT OKTAY İLÇE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDİP BAŞARILAR DİLEDİ

Toplantının bitiminde AK Parti Elmadağ İlçe Başkanı Oğuz Çalış başta olmak üzere Kadın ve Gençlik Kolları ile ilçedeki tüm ana kademelerde görev yapan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Oktay, çalışmalarında başarılar diledi.