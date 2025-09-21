Fıtrat, yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu. Afganistan hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir. Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Afganistan’ın kendi evlatları tarafından yönetildiğine dikkat çeken Fıtrat, "Afganistan’ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir ordusu var. Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur. Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

Bu açıklama, ABD ile Taliban yönetimi arasındaki gerilimin devam ettiğini gösterirken, Afganistan’ın ulusal egemenliğine dair kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.