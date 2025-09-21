Fenerbahçe başkan adaylarından iş insanı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu “Tuttur” isimli şirketin faaliyetlerini durdurduğu bildirildi. Şirketin durdurma kararının gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, bahis sektöründe uzun süredir yaşanan düzenleme tartışmaları bu adımın nedeni olarak değerlendiriliyor.

Sadettin Saran, medya ve spor yatırımlarıyla bilinen iş insanları arasında öne çıkarken, yıllardır yönettiği “Tuttur” şirketi de Türkiye’de çevrim içi bahis alanında faaliyet gösteriyordu. Ancak şirketin bundan sonra herhangi bir işlem yapmayacağı ve tüm hizmetlerini sonlandırdığı öğrenildi.

Kararın ardından şirketin internet sitesine erişim sağlanamazken, kullanıcıların hesaplarına dair nasıl bir süreç izleneceği konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Saran cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.