Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelerek, Gaziler Günü buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “Amacımız uğruna binlerce insanımızın hayatını feda ettiği bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu anlamdaki fedakarlıklarını anlamlı hale getirip nihayete erdirmek” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerler aktarılıyor

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklara şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarını unutturmayacak bir eğitim anlayışı kazandırıldığını belirterek, “Bir coğrafyayı vatan kılmanın ana hususu uğrunda kan dökülmüş olması. Biz de çocuklarımızın bunu anlamasını sağlamak için programlarımızı hazırlıyoruz” dedi.

Terörsüz Türkiye süreci

Tekin, terörsüz Türkiye hedefine dair, “Mücadelemiz bu yönde. Şehitlerimize ve gazilerimize, onların yakınlarına zarar getirecek en küçük bir girişime müsaade etmeyeceğiz. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Anadolu’da şehit ve gazilere amaçlarını anlatacaklarını vurguladı.

Anma etkinliğinde manevi mesaj

Bakan Tekin, program sonrası Seyitgazi’de 9’uncu Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinliği’ne katıldı. Etkinlikte Anadolu’nun manevi önderlerinin birlik, beraberlik ve kültürel değerleri muhafaza etmesinin önemine değinen Tekin, “Bu kardeşliği bozmak isteyenlere hep birlikte dur diyelim” dedi.

Eskişehir ziyaretleri tamamlandı

Bakan Tekin, Seyyid Sultan Sücaaddin Veli türbesinde dua okuduktan sonra kentten ayrıldı. Etkinliklere, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, belediye ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.