Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi adaylıktan çekilerek Sadettin Saran’ı destekleme kararı alan Hakan Bilal Kutlualp, genel kurul öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kutlualp, bu akşamdan itibaren tek yumruk olacaklarını ifade etti.

“Kaybeden üzülmesin, bu Fenerbahçe içindir”

Seçim sonuçlarının Fenerbahçe için hayati önem taşıdığını söyleyen Kutlualp, “Kaybeden kesinlikle üzülmesin, bu Fenerbahçe içindir. Seçimden hemen sonra Kasımpaşa maçını izlemeye gideceğiz. Fenerbahçe’nin mutlaka şampiyon olması lazım. Bir Fenerbahçeli diğerini üzmemeli” dedi.

“Kasiyer olmayı bile kabul ederim”

Fenerbahçe’nin uzun süredir kupa hasreti çektiğine dikkat çeken Kutlualp, “Ben Fenerbahçe’de kasiyer olmayı bile kabul ederim. Ne uygun görülürse o görevde olurum. Bu camia bu kadar uzun süre kupasızlığa katlanamaz. Benim tek derdim Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.

“Seçim sonucunu kimse öngöremez”

Genel kurulun tercihine kimsenin yön veremeyeceğini dile getiren Kutlualp, “Fenerbahçe taraftarını temsil eden kongrenin tercihini kimse öngöremez. Anketlere inanmadım. En doğru anket seçim sonucudur” şeklinde konuştu.

“İlk icraat Galatasaraylıları göndermek olmalı”

Sözlerinin sonunda Sadettin Saran’a da mesaj veren Kutlualp, “İlk icraat, eğer Sadettin bey seçilirse tüm kulübün içindeki Galatasaraylıları göndermesi olmalı” dedi.