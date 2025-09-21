Oy kullanmak için genel kurula gelen Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe devam ettiğini vurguladı:

“Bizimkisi tutku mesleği. 6-7 yaşından itibaren futbol topunun etrafında şekillenen bir dünyadayız. Antrenörlüğe devam ediyorum ama kendi şartlarımı oluşturabileceğim bir yerde olmayı hedefliyorum. Şimdilik buralardayım.”

“Son 3 Yıl Ciddi Yatırımlar Yapıldı”

Fenerbahçe’nin son yıllardaki durumuna değinen Kocaman, özellikle son 3 yılda yapılan yatırımları hatırlattı:

“Fenerbahçe’nin saha içi ve dışı durumlarını ayırmak lazım. Son 3 yılda kadro ve antrenör bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak saha içindeki problemlerin başında, yönetimlerin doğru zamanda doğru adımlar atmaması geliyor. Başarıda olduğu gibi başarısızlıkta da yönetimler sorumluluk almalı.”

“Birlik ve Beraberlik İçin Adil Davranış Şart”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

“Birlik beraberlik çok kullanılan bir kavram. Yönetimlerin adil ve liyakatli davranması gerekiyor. Muhalif olanları dışlamak kolay, ama onları da sürece dahil etmek pozitif sonuçlar doğurur. Fenerbahçe’de de ülkede de adil davranışlarla birlik sağlanabilir.”

“Seçenek Dahi Olmamak Tuhaf”

Kocaman, teknik direktörlük adaylığında seçenek olarak bile gösterilmemesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“40 yıldır bu piyasanın içindeyim. Eksiklerim, fazlalarım ortada. Antrenörlüğü bırakmadım. Fenerbahçe’nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hiçbir ön koşul olmadan hazırım. İnşallah ihtiyaç olmaz, Fenerbahçe hep zirvede kalır. Ama ihtiyaç duyulursa da buradayım.”

“Daha Seviyeli Bir Seçim Oldu”

Seçim ortamını değerlendirirken geçmiş seçimlerle kıyas yapan Kocaman, “Son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmedi. Son anda biraz bireyselleşse de önceki seçimlere göre daha seviyeli ve saygılı bir süreç yaşandı” dedi.