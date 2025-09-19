Hollywood’un dikkat çeken çiftlerinden Tim Burton ile Monica Bellucci ayrılık kararı aldı. Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin, ilişkilerini dostane bir şekilde sonlandırdıkları öğrenildi.

Ünlü yönetmen Tim Burton ile sinemanın efsanevi isimlerinden Monica Bellucci, 2023 yılında başlayan aşklarıyla sık sık gündeme gelmişti. Çeşitli davetlere birlikte katılan ve özel hayatlarıyla ilgi odağı olan çiftin ayrılık haberi hayranlarını şaşırttı.

Çifte yakın kaynaklar, ayrılığın herhangi bir tartışma ya da kriz sonucu olmadığını, ikilinin yoğun programları nedeniyle ilişkiyi sürdürmekte zorlandıklarını belirtti. Burton ve Bellucci’nin dostluklarını sürdürmekte kararlı oldukları ifade edildi.

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan ikilinin ayrılığı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.