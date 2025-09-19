Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için bulunduğu Malta'nın başkenti Valetta'da, Bosna Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, “Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların artarak devam ettirilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tarihimizden, kültürel bağlarımızdan ve karşılıklı anlayışımızdan beslenen ülkelerimiz arasındaki dostluğu, güveni ve başta adli yardımlaşma olmak üzere her alandaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.