Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu sonrası Mabel Matiz’in Perperişan adlı şarkısına, “kamu düzeni ve aile yapısına aykırı” olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Matiz’i ağır ifadelerle eleştirerek tutuklanmasını istedi. Tepkilerin merkezine yerleşen Matiz ise şarkısının yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, sosyal medyada gündem olan Perperişan şarkısı sözleriyle ilgili tartışmalara X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Şarkının kasıtlı olarak farklı yerlere çekildiğini söyleyen Matiz, “Şaşkınlıkla izliyorum” ifadelerini kullandı.

“Şarkılarım Hayatın Kendisine Dair”

100’ü aşkın eserin söz yazarı olduğunu hatırlatan Mabel Matiz, “Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Her dinleyen kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın güzelliği de budur” dedi.

“Toy Bebe” Açıklaması

Perperişan şarkısının halk edebiyatı geleneğine öykünerek metaforlar üzerinden bir aşk hikâyesi anlattığını belirten Matiz, şarkıda geçen “toy bebe” ifadesine açıklık getirdi:

“‘Toy bebe’, ‘kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh’ manası taşımaktadır. Kuşkusuz biçimde ve tabii ki bu anlamda kullanılmıştır.”

“Algı Çabalarını Şaşkınlıkla İzliyorum”

Matiz, ozanlık geleneğine vurgu yaparak şarkıdaki anlatıcının kendisi olmayabileceğini de dile getirdi:

“Benim bu hikâyenin neresinde olduğumun yorumunu sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan ozanlık gereği bunun sadece anlatıcısı da olabilirim.”

Sanatçı, kamu düzeninin bir şarkıyla bozulmayacağını ifade ederek, “Bu algı yaratma çabaları arasında zihni ve kalbi rencide olan tüm sevenlerime yürekten sarılıyorum” sözleriyle paylaşımını noktaladı.

Herkese selamlar,



Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken,

başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması…