ÇAVUŞ IŞIK

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi, “Çubuk'ta 3.944 m² arsayı” satışa sunmak üzere çağrıda bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; adı geçen taşınmazın açık ihale (kapalı teklif açık artırma) usulü ile satışı yapılacak.

İhale konusu taşınmaza ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu örneği PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı çalışma saatleri içerisinde görülebilir ve 10 Bin TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İHALE 23 EYLÜL 2025 SALI GÜNÜ YAPILACAK

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden %3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 4. maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme; 23 Eylül 2025 Salı günü 9:30’a kadar PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

Satışı yapılacak olan taşınmaz için uygulanacak olan KDV oranı ihale tarihi itibariyle yüzde 10 olarak belirlendi. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü olarak açıklandı.

Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 23 Eylül 2025 Salı günü 9:30’da PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak. PTT AŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ya da ihalenin herhangi bir aşamasında iptal etmekte serbest olduğunu da belirtti.

ARSA İÇİN 31 MİLYON 825 BİN TL’LİK MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİ

Söz konusu satışa konu olan arsa; Esenboğa’da 236 ada 1 parsel 2.000,00 m², 236 ada 2 parsel 1.944,00 m² olmak üzere toplam 3.944,00 m² olarak ilan edildi. İhale için 31 milyon 825 bin TL’lik muhammen bedel öngörüldü.