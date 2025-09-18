RIZA PEHLİVAN

Sincan Belediye Başkanlığı, “5 Adet Dükkanı” satmak için ihale çağrısında bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Sincan’da Ahi Evran Mahallesi 102094 Ada 2 Parselde bulunan 5 adet bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacak.

İhale ile ilgili şartname ve eklerin 2 bin TL bedel karşılığında Sincan Belediyesi Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılacak. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacak.

İHALE 1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SİNCAN BELEDİYESİ’NDE YAPILACAK

İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 30 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00’ye kadar Sincan Belediyesi Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

Söz konusu ihale 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Sincan Belediyesi Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek.

İhaleye konu olan dükkanlara ilişkin detay bilgiler ise şöyle:

Sıra No KONUM BRÜT ALAN (m2) MUHAMMEN BEDEL

(₺ +KDV) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

4 Ara Dükkan 71,20 m2 14.633.286,16 01.10.2025 15:00

16 Ara Dükkan 139,20 m2 23.107.185,66 01.10.2025 15:10

18 Ara Dükkan 139,20 m2 23.107.185,66 01.10.2025 15:20

19 Ara Dükkan 139,20m2 23.107.185,66 01.10.2025 15:30

20 Köşe Dükkan 242,43 m2 47.908.757,19 01.10.2025 15:40



