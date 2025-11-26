EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 560-8 Sincan – Fatih Metro İstasyonu – Ayaş hattında düzenlemeye gittiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre hattın 18.15 Sincan kalkışlı seferi, 27 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla yeniden planlanarak 560-2 Sincan – Ayaş – Sinanlı – Oltan güzergâhında hizmet verecek. Yetkililer, yapılan planlamanın hat üzerindeki yolcu yoğunluğunu dengelemek ve bölge sakinlerine daha verimli ulaşım hizmeti sunmak amacı taşıdığını belirtti.

EGO, düzenleme hakkında tüm ilçe sakinlerini bilgilendirerek, yeni güzergâhın belirtilen tarihten itibaren aktif olacağını duyurdu.