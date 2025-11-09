Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak’taki parkta meydana geldi. Alışveriş merkezinin önünde bulunan parkta E.O. ile Y.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.U., bıçakla E.O.’yu sırtından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)