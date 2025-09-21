Bakanlık açıklamasına göre, Halk Plajı Projesi ile Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plaj Sıfır Atık prensibiyle düzenlendi. Plajlar şunlar:

Ortaca: İztuzu ve Sarıgerme

Marmaris: Kızkumu

Bodrum: Bitez Hacıahmetler

Fethiye: Çalış, Belcekız ve Karaot

Çevre koruma ve deniz canlılarına destek

Proje kapsamında deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı. 30 personel plajların temizlik ve bakımını sağladı. Ayrıca, 450’den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altına alındı.

Sıfır Atık uygulamasıyla geri dönüşüm

Bu yaz söz konusu plajları 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz olarak kullandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı ve bunların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

Bakan Kurum’dan sosyal medya paylaşımı

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı’mız.”

Proje, halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına alırken, çevre bilincini artırmayı ve deniz ekosistemini korumayı amaçlıyor.