Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Facianın 2'nci duruşması, bugün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Duruşma öncesi facianın sembolü olan beyaz çarşaflar mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Ayrıca ölenlerin anısına balonlar gökyüzüne bırakıldı. Duruşma öncesi faciada yakınlarını kaybedenler, basın açıklaması yaptı.

'ADALETE İNANCIMIZ TAM'

Yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Organize kötülük olarak nitelendirdiğimiz Kartalkaya felaketinde 2'nci duruşma başlamak üzere. Bugüne kadar çok zorlu bir süreçten geçtik. Birinci duruşmada çok uzun süreli bir duruşma sürecini izledik. Bu süreçten sonra şimdi esas hakkında savcı bey mütalaasını verdi. İnanıyoruz ki; bugüne kadar bu mahkemede yürütülen yargılama faaliyeti, adil bir yargılamanın nasıl olması gerektiğini topluma da dünyaya da gösterdi. Bundan sonra da bu yargılamanın aynı, adaletli bir şekilde devam edeceğine olan inancımız da tamdır" dedi.

'ALGININ YIKILMASINA VESİLE OLACAKTIR'

Toplumda, suç işleyenlerin ceza almadığı yönünde bir algı olduğunu belirten Gençbay, "Bu algı, eğer toplumda yaygınlaşırsa artık önüne gelen suç işleme özgürlüğünü kendinde bulur. İşte bugün burada ikinci duruşması devam eden ikinci celsesi, devam eden Kartalkaya faciası ya da organize kötülüğün bu duruşmasında karar verilecek. Karar, toplumda bu algının yıkılmasına vesile olacaktır diye inanıyorum. Artık yapanların yanına kar kalmadığı bir dönem gelecektir diye inanıyorum. Söylüyorum bu dava başlangıçta eksik başlamıştı ama ben inanıyorum ki o eksikliği önümüzdeki geçen sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

'BU ORGANİZE KÖTÜLÜK BİR ZİNCİRİN HALKASI GİBİ'

Gençbay, kamu görevlilerini işaret ederek, "Eksiklik şuydu; bu organize kötülük bir zincirin halkası gibi, sadece bugün burada yargılanmakta olan sanıklar için geçerli olan bir durum değildir. Bu sanıkların denetlemeyen, gözetim görevini yerine getirmeyen ve bunları adeta bu organize kötülüğe teşvik eden kimi kamu görevlilerinin yargılanması henüz gerçekleşmemiştir. Bu süreç Danıştay 1'inci Dairesi'nde devam etmektedir" dedi.

'KENDİ ARAMIZDA KENETLENİYORUZ'

Yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin de "Herkesin şunu çok açık bir şekilde bilmesini istiyorum. Biz her geçen gün aileler olarak daha da kendi aramızda kenetleniyoruz. Turizm Bakanlığının 3 tane personelinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emekli 1 personelini önümüze getirerek 'sorumlu bu' demesi de biz aklımızla alay edilmesi olarak kabul ediyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Netice itibarıyla biz Ankara'da hakimlerin, Bolu'da hakimlerin olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Bakanlıklarla ilgili şikayetlerinin devam ettiğini belirten Gültekin, "Yangından kaçırılacak mal kalmadı. Bizim evlatlarımızın tümü yangında yandı artık bizim acelemiz yok. Kamuoyunun bir an önce gözünden kaçırılmış bir karar değil; biz adil bir karar bekliyoruz. Dolayısıyla buna olan inancımızı koruyoruz. Netice itibarıyla bu mücadelemiz sürecek. Mahkemenin tüm bu hususları gözeterek, adil bir karar vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından duruşmanın tarafları, geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı. (DHA)