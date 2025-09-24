Merakla beklenen Sahtekârlar dizisinin yayın tarihi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sete çıkan ve Yargı ekibinin imzasını taşıyan yeni dizi, Ali Bilgin ile Beste Sultan’ın yönetmenliğinde çekiliyor. Yapım ekibi, diziyi 5 Ekim Pazar günü izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Yargı ve Mafya Dünyası Bir Arada

Dizi, hem Yargı evreninden karakterleri hem de mafya dünyasının çarpıcı hikâyelerini bir araya getiriyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Zeynep Utku ve Alican Altun da rol alıyor.

Utku ve Altun’un Rolleri

Dizide Zeynep Utku “Dilek”, Alican Altun ise “Yasin” karakterine hayat verecek. İkili, Asya’nın (Hilal Altınbilek) yaşadığı mahallede kasap ve hamile eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.