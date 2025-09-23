Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, hayranlarının yoğun ilgisiyle bir kez daha gündemde. Uluslararası bir platformda gerçekleştirilen ankette Ulusoy, Türkiye’nin en yakışıklı erkeği seçildi. Katılımcıların oylarıyla zirveye yerleşen ünlü oyuncu, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de büyük beğeni topladı.

Oyunculuğunun yanı sıra karizmatik duruşu ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Ulusoy’un bu başarısı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hayranları, ünlü oyuncuyu tebrik eden binlerce paylaşım yaptı.