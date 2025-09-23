Yangın, saat 13.00 sıralarında Büyük Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan atık yönetimi ve ara depolama tesisinde meydana geldi. Geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmek üzere biriktirilen atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin etkisiyle yükselen siyah duman, kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.