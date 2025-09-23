Erzin’de yaşayan Ö.Ç., iddiaya göre sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı yayında kızı E.N.Ç.’ye dans ettirip, katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan hediyelerden istedi. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Ö.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, E.N.Ç. de devlet koruması altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şüphelinin gerekli cezayı alması için sürecin takip edileceği bildirildi. (DHA)