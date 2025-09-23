EBRU APALAK

Etimesgut'ta ilk kez 2024'te düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali bu yıl ikinci yılına giriyor. İlçenin tek tiyatro festivali olan KENTFEST'in basın toplantısı bugün 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) yapıldı. Toplantıya Festivalin Eş Sanat Yönetmenleri Mustafa Avkıran'la Övül Avkıran, Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu ve Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Belek katıldı. 1 Ekim'de Beşikçioğlu'nun yönettiği "Kuşkondu Müzikali"nin prömiyeri ile başlayacak festival, 14 Ekim'de Yunan dans sanatçısı ve koreograf Ermira Goro'nun "Thirst" adlı dans gösterisiyle sona erecek.

2 Ekim'de pandemi döneminde yaşama veda eden sahne ve kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun adının verildiği sahne açılacak.

İlk festivalde yer alan "Meselemiz Ankara" temalı söyleşiler, bu yıl bağımsız sanat kurumlarına ayrıldı. 4 Ekim'de yapılacak ilk söyleşide CerModern ve Kült Kavaklıdere'nin yöneticileri bir araya gelecek. 5 Ekim'de Uçan Süpürge Vakfı'nın kurucusu Halime Güner ile Sevda Cenap And Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, 11 Ekim'de Unite'den Can Özmen'le Yermekândan Hazel Kılınç ve Zeynep Üçöz söyleşecek. 12 Ekim'deki son söyleşide ise Kent Fest ve Lavarla ekibi "Ankara izleyicisi bir mit mi, gerçek mi?" başlıklı bir söyleşi yapacak.

ETİMESGUTLU 100 ÇOCUK, KENTFEST BOYUNCA HER GÜN CKM'DE

Etimesgut'taki okullardan gelen 4-10 yaş arasındaki 100 çocuk her gün saat 11.00'de CKM Fuaye'de Leyla Levi ve Ahmet Ali Aslan'ın yönettiği "Nazik Korsan Piyu" isimli interaktif performansı izleyecek.

Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Almanya, Yunanistan, Fransa, Arjantin, Lübnan, Avustralya ve Tayland'dan oyun, performans ve müzikaller sahnelenecek. Dans, anatomi ve hareket, ortak yaratım tiyatrosu atölyeleri düzenlenecek.

4 Ekim'de Luthier Ali Azapçı ile Sıla Azapçı "Kökten Tınıya" atölyesini düzenleyecek.

"MOZAİK DEĞİL AŞURE"

5 Ekim'de Atakent Sosyal Tesisleri'nde Arjantinli interdisipliner sanatçı Tiziano Cruz, "Dünya için Ekmek" atölyesi düzenleyecek. Atölyenin ardından Lübnan sofrası kurulacak, 600 kişi ile aşure pişirilecek. Mustafa Avkıran bu etkinlikle Türkiye'nin bir "mozaik değil aşure" olduğunu göstereceklerini ifade etti.

7 Ekim'de Kent Tiyatrosu'nun Kreatif Koordinatörü Erdal Ozan Metin, "Cumhuriyet'in Tiyatro İdeali ve Günümüzdeki Tiyatrocu Kimliği" başlığında bir konferans verecek.

7 Ekim'de Emin Alper'in yönettiği "Öteki" oyunu, 9 Ekim'de Okan Bayülgen'in sahnelediği "Kanlı Kabare" müzikli anlatısı Etimesgutluların karşısına çıkacak.

EMEKLİ TİYATROSU OYUNCULARI, KENTFEST'TE SAHNEDE

Etimesgut Belediyesi bünyesinde kurulan Emekli Tiyatrosu'nun oyuncuları, Fransız dansçı ve koreograf Thierry Thiêu Niang'ın yönetiminde 13 Ekim'de "Bahar Uyanışı" adlı dans gösterisini sergileyecek.

ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR KENTFEST

Engelliler festival boyunca evlerinden alınarak KENTFEST'i takip etmeleri sağlanacak.

Mustafa Avkıran, KENTFEST'in Eryaman başta olmak üzere tüm Etimesgutlularla buluşacağını kaydetti.

YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ BLACK BOX TİYATRO OLACAK

Başkan Beşikçioğlu, festivalin yanı sıra ilçedeki kültür sanat projelerinden de toplantıda söz etti. Eryaman'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin en büyük black box tiyatrolarından (deneysel ve yenilikçi yapımlar için uygun sahne) biri hâline getireceklerini açıkladı. CKM'nin yan tarafındaki boş araziyi tasarruf tedbirleri nedeniyle tiyatro salonuna dönüştüremediklerini belirtti.

"KOSTÜM SUÇ UNSURU TAŞIMAZ"

Beşikçioğlu, Türkiye turnesi iptal edilen Manifest grubu ve hakkında soruşturma başlatılan Mabel Matiz'le ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Sanata olan baskı yüzünden siyasete geçtim" diyerek, Manifest'in kostümleri ve dansının sahne performanslarının bir parçası olduğunu göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı. "Kostüm suç unsuru taşımaz" ifadelerini kullandı.