İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi birimleri, firari hükümlülerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis S.Ö. (53) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan Y.Y. (49) gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/WnkQr4EzrQ— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) November 25, 2025
Muhabir: Haber Merkezi