İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi birimleri, firari hükümlülerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis S.Ö. (53) ile aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan Y.Y. (49) gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.