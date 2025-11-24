Yangın, saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece S Rampası mevkiinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki 17 SM 016 plakalı otomobilin motor bölümünde çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobili durdurdu. Ardından araçtan inen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin geldiğini gören sürücü ise aracını bırakıp hastanede yatan annesini görmeye gitti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yanan araç ise kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA