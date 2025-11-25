İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiası üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporları sonucunda tespit edilen eylemler doğrultusunda operasyon;

İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

25 Şüpheli Gözaltına Alındı

Basın açıklamasına göre, operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin adreslerinde arama ile el koyma işlemi uygulandı.

Şirketlere El Koyma Kararı

Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi ve delillerin korunması amacıyla Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş.'ye ait malvarlıklarına, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin sağlanması adına titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Resmi Açıklama Kamuoyuyla Paylaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yayımladığı basın açıklamasında sürecin kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşıldığını belirtti ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.