Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Show TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı Deha, Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı kategoride “En İyi Pembe Dizi” ödülünü kazanarak Türkiye adına önemli bir başarı elde etti.

Törene katılan dizi ekibi arasında başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim yer aldı.

Aras Bulut İynemli: “Çok büyük bir ekip işi, çok heyecanlıyım”

Ödül sonrası AA muhabirine konuşan Aras Bulut İynemli, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

“Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım.”

Yönetmen Umut Aral: “Türkiye’yi temsil etmek anlatılamayacak bir duygu”

Dizinin yönetmeni Umut Aral, Türkiye’yi temsil etmenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek:

“Onlarca ülkeden Türkiye’yi temsilen burada olmak ve bu ödülü şu anda kazanmış olmak gerçekten anlatılamayacak bir duygu. Bu ödülü, diziye emeği geçen tüm ekip adına aldık.”

dedi.

Senarist Damla Serim: “Çok büyük bir gurur”

Dizinin hikâyesine imza atan Damla Serim ise, burada bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek:

“Teşekkür ederiz, çok güzel, çok büyük bir gurur.”

ifadelerini kullandı.

Deha Dizisi Konusu: Matematik Dahisinin Sırlarla Dolu Yolculuğu

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Deha, olağanüstü matematik yeteneğine sahip genç Devran’ın çarpıcı hikâyesini konu alıyor. Bir yanda parlak bir gelecek kurma hayalleri, diğer yanda ise onu kendi karanlık etkisi altında tutmaya çalışan babasının baskısı arasında sıkışıp kalan Devran’ın psikolojik gerilim tonları taşıyan dramatik yaşam mücadelesi izleyiciye aktarılıyor.

Ay Yapım ekibi, Deha’nın küresel başarı yolculuğunu New York’ta temsil ederek Türkiye’nin uluslararası televizyon sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.