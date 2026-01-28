ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da düzenlenen ve her yeni doğan çocuk için 1000 dolarlık federal katkı öngören “Trump hesabı” girişimine ilişkin zirvede açıklamalarda bulundu. Trump, programın çocuklara finansal açıdan güçlü bir başlangıç sunmayı hedeflediğini söyledi.

“Amerikan Rüyası İçin Adil Bir Şans”

Programın, çok az ya da hiç finansal kaynağı olmayan ailelerin çocuklarını desteklemek amacıyla tasarlandığını belirten Trump, bu hesapların uzun vadede önemli ölçüde büyüyebileceğini vurguladı.

Trump, “İlk kez, her yeni doğan Amerikan çocuğuna gelecekte finansal bir pay, hayata iyi bir başlangıç ve Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için adil bir şans vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“3-4 Trilyon Dolarlık Servet Oluşturulacak”

Bu hesaplar sayesinde genç Amerikalıların eline 3 ila 4 trilyon dolarlık bir servet geçebileceğini savunan Trump, söz konusu uygulamanın “tüm zamanların en dönüştürücü politika yeniliklerinden biri” olarak hatırlanacağını dile getirdi.

Trump, modern tarihteki başkanların çocuklara yalnızca borç bıraktığını öne sürerek, “Bu yönetim altında her çocuğa gerçek varlıklar ve finansal özgürlüğe bir şans bırakacağız” dedi.

Hesaplar 4 Temmuz’da Açılacak

Trump, programın 4 Temmuz’da resmen başlayacağını, ebeveynlerin bu tarihten itibaren hesaplarını etkinleştirebileceğini ve gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

İş Dünyasından Destek Bekleniyor

Trump, 50 eyaletin tamamında cömert iş insanlarından katkı taahhütleri beklediklerini belirterek, bu kişilerin kendi eyaletlerindeki çocuklar için ek bağışlar yapacağını ifade etti.

Dell Technologies’in ABD’de 10 yaş ve altındaki 25 milyon çocuğun yatırım hesabına toplam 6,25 milyar dolarlık bağışta bulunduğunu hatırlatan Trump, Intel, Nvidia, Broadcom, IBM, Coinbase, Continental Resources ve Comcast gibi şirketlere de destekleri için teşekkür etti.

Yasal Düzenleme 2028’e Kadar Geçerli

ABD’de geçen yıl temmuz ayında yasalaşan ve kapsamlı vergi indirimleri ile harcama kesintilerini içeren düzenleme, 2025 başından 2028 sonuna kadar doğan ABD vatandaşlarının “Trump hesabı” olarak adlandırılan yatırım hesaplarına 1000 dolarlık federal hibe aktarılmasını da kapsıyor.