AJET’in indirimli biletleri 27 Ocak 11:00 – 28 Ocak 23:59 tarihleri arasında satışta olacak. Kampanya kapsamında sunulan 9 dolar/Euro’dan başlayan biletler, 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

Sivas’a 160 Milyon Liralık Su Yatırımı: Ulaş Baharözü Barajı’nda Su Tutulmaya Başlandı
Toplamda 72 bin koltuk satışa sunulan kampanyada, seçili rotalarda dönüş uçuşları ise 1 dolar/Euro’dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Bagaj ve Ek Hizmetlerde İndirim

Kampanya süresince tüm hatlarda bagajlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında:

  • Kabin bagajı: 12 Euro yerine 5 Euro

  • ‘Basic’ bilet sahipleri için 10 kg uçak altı bagaj: 12 Euro yerine 5 Euro

Bilet Satış Noktaları

İndirimli biletler, AJET’in resmi kanalları üzerinden satın alınabilecek:

  • AJet.com

  • AJET Mobil Uygulaması

  • Çağrı Merkezi

  • Yetkili satış acenteleri

AJET’in bu kampanyası, yurt dışı seyahat planlayan yolcular için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Kaynak: DHA