AJET’in indirimli biletleri 27 Ocak 11:00 – 28 Ocak 23:59 tarihleri arasında satışta olacak. Kampanya kapsamında sunulan 9 dolar/Euro’dan başlayan biletler, 9 Şubat – 12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.
Toplamda 72 bin koltuk satışa sunulan kampanyada, seçili rotalarda dönüş uçuşları ise 1 dolar/Euro’dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.
Bagaj ve Ek Hizmetlerde İndirim
Kampanya süresince tüm hatlarda bagajlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında:
-
Kabin bagajı: 12 Euro yerine 5 Euro
-
‘Basic’ bilet sahipleri için 10 kg uçak altı bagaj: 12 Euro yerine 5 Euro
Bilet Satış Noktaları
İndirimli biletler, AJET’in resmi kanalları üzerinden satın alınabilecek:
-
-
AJET Mobil Uygulaması
-
Çağrı Merkezi
-
Yetkili satış acenteleri
AJET’in bu kampanyası, yurt dışı seyahat planlayan yolcular için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.