Türkiye’de milyonlarca çalışan, memur ve emekli 2026 yılına büyük bir geçim savaşıyla başladı. KAMU-AR’ın son araştırması, enflasyon karşısında eriyen maaşlar ile hayat pahalılığı arasındaki uçurumu gözler önüne serdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ocak ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken tutar (açlık sınırı) 32 bin 86 liraya fırlarken; barınma, ulaşım ve eğitim gibi temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı 98 bin 974 liraya ulaştı. Yeni asgari ücretin daha ilk aydan açlık sınırının altında kalması, sabit gelirli kesimin "insan onuruna yaraşır yaşam" hakkının ne denli tehdit altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

“AÇLIK SINIRI YILIN İLK AYINDA 1.431 LİRA ARTTI”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, açlık ve yoksulluk sınırındaki artışın yılın daha ilk ayında dramatik boyutlara ulaştığını belirterek, “Açlık sınırı yılın ilk ayında 1.431 lira artarak 32 bin 86 liraya ulaşırken, yoksulluk sınırı da gıdayla birlikte başta barınma ve ulaştırma olmak üzere diğer harcama gruplarında yaşanan fiyat artışlarının etkisiyle 98 bin 979 lira oldu.” dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ 4 BİN LİRA ALTINDA KALDI

Yıldırım, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni asgari ücretin daha ilk ayda açlık sınırının gerisinde kaldığına dikkat çekerek, “Açlık sınırı bu yılbaşında 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücretin 4 bin lira üzerine yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre net asgari ücret, Aralık 2025 için hesaplanan 30 bin 655 liralık açlık sınırını yakalayabilmek için bile en az yüzde 40 oranında artırılmalıydı. Ancak 2026 yılı için asgari ücret yalnızca yüzde 27 oranında artırıldı. Yıldırım bu durumu, “TÜİK’in açıkladığı enflasyonun bile altında kalan bu artış, işçilerin satın alma gücünün daha yılın ilk ayında büyük ölçüde erimesine neden oldu.” sözleriyle değerlendirdi.

